Tokat'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 2 kişinin kırsal alanda bulunan bağ evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 188 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel