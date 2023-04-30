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Tokat'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Tokat'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde köye inen ayılar, arı kovanlarına hasar verdi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde köye inen ayılar, arı kovanlarına hasar verdi.

Arpaören köyünde ayılar, Selami Ağcayazı'ya ait 10 arı kovanını parçaladı.

Ağcayazı, AA muhabirine, "Kovanların bakımı için arıların bulunduğu bahçeye gittiğimde kovanların parçalandığını gördüm. 10 kovanımı ayılar tamamen parçalamış. 50 bin liradan fazla zararım var." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel

Başçiftlik Tokat Güncel Haberler

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