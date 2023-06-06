Tokat'ta Ayı Saldırısına Uğrayan 11 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Enes Yıldırım ağır yaralandı. Olay, hayvancılıkla uğraşan baba Erdal Yıldırım ile birlikte koyun sürüsü otlatmaya gittikleri sırada meydana geldi. Enes Yıldırım'a ayı saldırdı ve ağır yaraladı. Çocuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

TOKAT'ta ayı saldırısına uğrayan 11 yaşındaki, Enes Yıldırım ağır yaralandı.

Olay bugün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Batmantaş köyü yakınlarında yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Erdal Yıldırım, oğlu Enes Yıldırım ile birlikte koyun sürüsü otlatmaya gitti. Dönüşte havanın da sisli olmasından dolayı sürünün önünde olan Enes Yıldırım'a ayı saldırdı. Oğlunu göremeyen baba Erdal Yıldırım aramaya başladı. Kısa süre sonra oğlunu yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Ayının pençeleriyle yaralanan çocuk ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.