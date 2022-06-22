Tokat'ta aşçılık kursuna katılan kadın kendi restoranını açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta aşçılık kursuna katılan kadın kendi restoranını açtı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ta aşçılık kursuna katılan kadın kendi restoranını açtı

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'de üç yıl önce aşçılık kursuna katılan 43 yaşındaki Nursel Aksoy, kendi restoranını açtı.

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'de üç yıl önce aşçılık kursuna katılan 43 yaşındaki Nursel Aksoy, kendi restoranını açtı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Aksoy'u ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Aksoy'u tebrik eden Eroğlu, "Nursel Aksoy hanımefendinin yaşam hikayesine ortak olduk. Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerimize yaş sınırı olmaksızın bütün hanım kardeşlerimizi bekliyoruz. Bizler de Tokat Belediyesi olarak böylesine bir güzelliğe imza attığımız için mutluyuz. Belediyecilik, bir yandan şehri imar ederken bir yandan da insanlarımızın huzurunu, mutluluğunu sağlamak, onların gönüllerine dokunmaktır. Bizler de bunu başardığımıza inanıyoruz. Rabbim bol ve bereketli kazançlar versin." ifadelerini kullandı.

Aksoy da Eroğlu'na, ev kadınlarını cesaretlendiren çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Belediyesi Eyüp Eroğlu Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title