Tokat'ta aşçılık kursuna katılan kadın kendi restoranını açtı

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'de üç yıl önce aşçılık kursuna katılan 43 yaşındaki Nursel Aksoy, kendi restoranını açtı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Aksoy'u ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Aksoy'u tebrik eden Eroğlu, "Nursel Aksoy hanımefendinin yaşam hikayesine ortak olduk. Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerimize yaş sınırı olmaksızın bütün hanım kardeşlerimizi bekliyoruz. Bizler de Tokat Belediyesi olarak böylesine bir güzelliğe imza attığımız için mutluyuz. Belediyecilik, bir yandan şehri imar ederken bir yandan da insanlarımızın huzurunu, mutluluğunu sağlamak, onların gönüllerine dokunmaktır. Bizler de bunu başardığımıza inanıyoruz. Rabbim bol ve bereketli kazançlar versin." ifadelerini kullandı.

Aksoy da Eroğlu'na, ev kadınlarını cesaretlendiren çalışmalarından dolayı teşekkür etti.