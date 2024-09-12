Tokat'ta Aronya Hasadı Başladı

TOKAT'ta, annesinin hastalığı sırasında tanıştığı aronyayı 2022 yılında yetiştirmeye karar veren Sezgin Kanat (43), ürünlerinin ilk hasadını yapmaya başladı. Aronyanın kilosunun 250 liradan satıldığını belirten Kanat, "Bağışıklık sistemi düşük hastalara, şeker hastalarına, bunun gibi birçok hastalığa iyi geldiğini öğrendik" dedi.

İstanbul'da fotoğrafçılık yapan evli ve 4 çocuk babası Sezgin Kanat, Erbaa ilçesi Koçak köyünde yaşayan annesi Sevim Kanat'ın 2021 yılında göğüs kanserine yakalanmasının ardından alternatif tıbbi ürünler araştırırken aronya bitkisiyle tanıştı. Kanat, annesinin geçirdiği kanser hastalığı sırasında öğrendiği aronyayı yetiştirmeye karar verdi. Zonguldak'tan 700 adet fidan alıp köydeki 4 dönümlük arazisine diken Kanat, 2 yıl sonra yüzde 60 rekolte veren aronyaların ilk hasadına başladı.

Sezgin Kanat, "Aronya ile tanışmamız annemin rahatsızlığı ile oldu. Ona alternatif tıbbi bir ürün ararken İstanbul'da fotoğraf çekimi yaptığım bir ziraatçı arkadaşımın aronya üretimi yaptığını, bunların da özellikle bağışıklık sistemi düşük hastalara, şeker hastalarına bunun gibi birçok hastalığa iyi geldiğini öğrendim. Biz de gerek internetten gerek sosyal medyadan yaptığımız araştırmalarda yetişir mi diye toprak analizimizi yaptırdık. Erbaa'ya 7 kilometre mesafedeki Koçak köyünde 4 dönümlük arazi üzerine aronya bahçemizi kurduk. 2022 Haziran ayında fidanlarımızı Zonguldak'tan aldık geldik. 700 adet aronya fidanı diktik buraya. 2 yıl içinde aronyalarımızın ilk hasadını yapacağız" dedi.

'ANA VATANI KUZEY AMERİKA'

Aronyanın 3 veya 4'üncü yılda yüzde 100 verime ulaştığını ifade eden Kanat, şunları söyledi:

"Geçen yıl yüzde 10, yüzde 20 tadımlık bir üretimi oldu. Bu sene geçen yıla göre yüzde 60-70 gibi bir verimi var. Önümüzdeki senelerde artarak gidiyor zaten. 3 ve 4'üncü yıldan sonra yüzde 100 verime ulaşıyor. Çalı türü bir bitki aronya. En büyük özelliği, antioksidan oranı, orac değeri çok yüksek bir meyve. Günlük kullanım olarak da önerilen 250 gram, bir avuç içi kadar yenmesi öneriliyor. Çok fazla yenmesi de vücuda aşırı bir enerji yüklemesi yaptığı için zarar teşkil edebilir. Ülkemiz için de yeni yeni üretilen bir meyve. Kilosu perakendede 400 ile 500 arasında değişiyor. Toptanda da 200-250 lira arasında fiyatlar değişebiliyor."

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA