Tokat'ta arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Minareisağır Mahallesi'ndeki bir bağ evinde Kürşat Sefa Altunten (30) ile K.Y. (28) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evden otomobiliyle ayrılan K.Y, yolda yürüyen Altunten ile karşılaştı. K.Y, otomobilinde bulunan av tüfeğiyle Altunten'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altunten, kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri takip ve inceleme sonrasında kaçan Kürşat Y'yi yakaladı.

Cinayet şüphelisi emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.