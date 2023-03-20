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Tokat'ta araca gizlenen 4 tabanca ele geçirildi

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Tokat'ta araca gizlenen 4 tabanca ele geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde araca gizlenen 4 tabanca ele geçirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde araca gizlenen 4 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Niksar ilçesinde silah ticareti suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Polis ekipleri, ilçede durdurdukları aracın stepnesine gizlenen 4 ruhsatsız el yapımı tabanca ve tabancalara ait 6 adet şarjörü ele geçirdi.

İki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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