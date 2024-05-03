Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Ambulansla Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ambulansla hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.U. idaresindeki 60 AAU 991 plakalı hasta taşıyan ambulans, petroller mevkisinde M.S. yönetimindeki 60 NS 783 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile bu araçta bulunan E.S. ve Z.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi trafik Niksar Tokat Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title