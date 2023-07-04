Tokat'ta Altyapı Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Delindi

TOKAT Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışması sırasında iş makinesi, doğal gaz borusunu deldi. Doğal gaz sızıntısı yaşanırken, yetkililer, vanayı kapatıp akışı keserek boruyu tamir etti.

TOKAT Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışması sırasında iş makinesi, doğal gaz borusunu deldi. Doğal gaz sızıntısı yaşanırken, yetkililer, vanayı kapatıp akışı keserek boruyu tamir etti.

Tokat'ın Yarahmet Mahallesi Güngör Kaya Caddesi'nde saat 10.45'de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışması sırasında asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğal gaz dağıtım borusunu deldi. Delinmenin ardından, doğal gazın borudan sızması nedeniyle çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine doğal gaz ekipleri sevk edildi. Belediye çalışanları çevrede güvenlik önlemi alarak gaz sızıntısının yaşandığı bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Doğal gaz ekipleri vanayı kapatarak gaz akışını kestikten sonra delinen boru tamir edildi.