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Tokat'ta AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

Tokat'ta AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

Güncel Haberler

Tokat'ta, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den seçilen milletvekilleri, mazbatalarını aldı.

Tokat'ta, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Ak Parti'den seçilen milletvekilleri, mazbatalarını aldı.

Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ali Özer, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve partililerle Tokat İl Seçim Kurulu binasına geldi.

İl Seçim Kurulu Başkanı Sedat Soydemir, Beyazıt, Arslan ve Aldemir'e mazbatalarını verdi.

Milletvekilleri, adliye binası önünde fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Yusuf Beyazıt Milletvekili AK Parti Tokat Güncel Haberler

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