Tokat'ta 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Adliye binasının bahçesinde düzenlenen programda Baro Başkanı Melih Yardımcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yardımcı, burada yaptığı konuşmada, meslektaşlarının gününü kutlayarak, "Ancak gerek ülkemizdeki hukuk uygulamalarındaki eksiklikler gerekse her geçen gün büyüyen meslek sorunlarımız, bugünü coşkuyla kutlama imkanı vermiyor. Adil ve makul sürede yargılanma ilkesinin tam manasıyla hakim olmaması, vatandaşın yargıya güvenini hızla aşağılara çekmektedir. Son yıllarda hızla artan avukat sayısı, avukatların iş alanlarının artırılamaması, avukatlık mesleğinin icrası sırasında önümüze çıkartılan engeller, aşmamız gereken sorunlardan sadece birkaçıdır." dedi.

Daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.