Tokat'ta 5 Dönümlük Arazide Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde 5 dönümlük arazide çıkan anız yangını paniğe sebep oldu.
Olay, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi çıkrık mahallesi ve kuşçu mahallesi arasında bulunan yaklaşık 5 dönümlük arazide meydana geldi. Sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 5 dönümlük alan kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel