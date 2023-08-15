Tokat'ta 5 Dönümlük Arazide Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde 5 dönümlük arazide çıkan anız yangını paniğe sebep oldu.

Olay, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi çıkrık mahallesi ve kuşçu mahallesi arasında bulunan yaklaşık 5 dönümlük arazide meydana geldi. Sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 5 dönümlük alan kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT