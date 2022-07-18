Tokat'ta 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ta 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.
Tokat'ta 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.
Kentte son bir haftada, vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 4 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınanların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel