Tokat Zile'de 4 çocuk Türk bayraklarıyla şehit türküsü söyleyerek yürüdü
Tokat'ın Zile ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde 4 çocuk, ellerinde Türk bayraklarıyla şehit türküsü söyleyerek yürüyüş yaptı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen çocukların bu hareketi, bazı vatandaşlar tarafından tebrik edildi.
Tokat'tın Zile ilçesinde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüyüş yaptı.
Sağır Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsü söyleyerek yürüdü.
Çocukların bu yürüyüşü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi.
Bazı vatandaşlar çocukların bu hareketini tebrik etti.