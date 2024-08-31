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Tokat Zile'de 4 çocuk Türk bayraklarıyla şehit türküsü söyleyerek yürüdü

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Tokat'ın Zile ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde 4 çocuk, ellerinde Türk bayraklarıyla şehit türküsü söyleyerek yürüyüş yaptı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen çocukların bu hareketi, bazı vatandaşlar tarafından tebrik edildi.

Tokat'tın Zile ilçesinde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüyüş yaptı.

Sağır Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde 4 çocuk ellerinde Türk bayrakları ile şehit türküsü söyleyerek yürüdü.

Çocukların bu yürüyüşü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

Bazı vatandaşlar çocukların bu hareketini tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Çocuk tokat Zile Güncel Haberler

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