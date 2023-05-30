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Tokat'ta 320 gram esrar ele geçirildi

Tokat'ta 320 gram esrar ele geçirildi

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi esrar maddesi satmak isterken yakalandı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A. isimli şüpheli şahsın İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu madde kubar esrarı Erbaa'da piyasaya süreceği bilgisini üzerine, yapılan operasyon neticesinde şahıs 320 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs M.A hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi esrar maddesi satmak isterken yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A. isimli şüpheli şahsın İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu madde kubar esrarı Erbaa'da piyasaya süreceği bilgisini üzerine, yapılan operasyon neticesinde şahıs 320 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs M.A hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erbaa Tokat Güncel Haberler

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