Tokat'ta 3 katlı binanın çatısında yangın Güncel Haberler TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu. TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu. Yangın saat 22.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. İsmail Hançer'e ait binada henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın 3'üncü katında kiracı olarak kalan Dursun Öksöz'ün evinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hükümet Erbaa Güncel Haberler

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