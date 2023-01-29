Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta 3 katlı binanın çatısında yangın

Güncel Haberler

Tokat'ta 3 katlı binanın çatısında yangın

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu.

Yangın saat 22.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. İsmail Hançer'e ait binada henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın 3'üncü katında kiracı olarak kalan Dursun Öksöz'ün evinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hükümet Erbaa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title