Tokat'ta 3 araçlı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri jandarma 5 kişi yaralandı. Kazada, 3 araç birbirine çarptı ve sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri jandarma 5 kişi yaralandı.
Semih Balaban Caddesi'nde, Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş S.A. (52) idaresindeki 71 AAG 402 plakalı otomobile, H.E.A. (28) yönetimindeki 60 AEF 946 plakalı otomobil ve M.B'nin (21) kullandığı 34 GSN 134 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ö.F.A. (16) ve H.B. (17) yaralandı.
Yarlılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.