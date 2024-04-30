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Tokat'ta 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerin etek giymesine soruşturma

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki gösteriyle ilgili biri okul müdürü, 2'si öğretmen olmak üzere 3 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki gösteriyle ilgili biri okul müdürü, 2'si öğretmen olmak üzere 3 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı etkinlikler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Etkinlikler kapsamındaki bir gösteride, 'Hababam Sınıfı' filmindeki bir sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili görüntü ve fotoğraflar bazı basın yayın organlarında yayımlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okul müdürü ile 2 öğretmen hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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