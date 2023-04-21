Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alpaslan Karabacak idaresindeki 06 CBA 067 plakalı otomobil, Niksar- Ordu kara yolu Çamiçi kavşağı yakınlarında Nihat Çohadar yönetimindeki 51 KS 473 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Çohadar ile araçlardaki Aysima, İsmet ile Hidayet Çohadar, Cansu, Dursun Efe ve Çınar Karabıyık yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.