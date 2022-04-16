Tokat'ta 2 bin 500 çocuk 'tekne orucu iftarı' yaptı

TOKAT (AA) - Tokat'ta tekne orucu tutan 2 bin 500 çocuğun iftar programına katıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen uygulama kapsamında açılan internet sitesine tekne orucu tuttuğunu belirten 6-9 yaş arası 2 bin 500 çocuk için, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından belediye iftar çadırında tekne orucu iftar programı düzenlendi.

Programda Hacivat-Karagöz oyunu sahnelendi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, tekne orucu tutan çocuklarla iftar yapmak için organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Çocukların ailelerine teşekkür eden Eroğlu, "Programımıza yoğun ilgi var. Biz de küçükken tekne orucu tutuyorduk. Şimdi de çocuklarımız tekne oruçlarını tutuyor. Onlara çeşitli hediyeler de veriyoruz. Raman ayımız hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

Programa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile vatandaşlar da katıldı.