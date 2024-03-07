Tokat'ta 160 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara ve 350 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 160 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 350 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak sigara ve kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen bir evde yaptıkları aramada 160 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 350 litre kaçak içki ele geçirdi.