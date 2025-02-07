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Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Tokat-Sivas kara yolunda devam eden kar yağışı, Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını zorunlu kıldı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 cm'ye ulaştı.

Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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