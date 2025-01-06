Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

Kızıliniş Geçidi ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.