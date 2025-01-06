Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor
Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Kızıliniş ve Çamlıbel Geçidi'nde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.
Kızıliniş Geçidi ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel