Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı, 30 santimetreye kadar kar kalınlığına yol açtı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Kentte dün başlayan ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan yağışın ardından Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Bölgede yağış sonucu kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı. Kara yolunda kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Tokat Bölge Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu