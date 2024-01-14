Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı devam ediyor

Tokat- Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar aralıklarla devam ediyor.

Kentte kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde, ana yol ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Çamlıbel Geçidi'nde ise trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Bu arada kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.