Kar yağışı etkili oluyor
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Kent merkezinde kar yağışından görüntüler Karda yürüyen vatandaşlar TOKAT - Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı merkezde ve Tokat-Sivas kara yolunda etkisini sürdürüyor.
Kent merkezinde kar yağışından görüntüler
Karda yürüyen vatandaşlar TOKAT - Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı merkezde ve Tokat- Sivas kara yolunda etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ve Kızıliniş mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.