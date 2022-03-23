Kar yağışı etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı etkili oluyor

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Kent merkezinde kar yağışından görüntüler Karda yürüyen vatandaşlar TOKAT - Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı merkezde ve Tokat-Sivas kara yolunda etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde kar yağışından görüntüler

Karda yürüyen vatandaşlar TOKAT - Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı merkezde ve Tokat- Sivas kara yolunda etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ve Kızıliniş mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat, Sivas, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title