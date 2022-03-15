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Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat-Sivas kara yolu Ekiplerin kar temizleme çalışmaları Araçların geçişi Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolu

Ekiplerin kar temizleme çalışmaları

Araçların geçişi Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar yağışının sürdüğü Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Tipinin etkili olduğu bölgelerde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Yolda kontrollerini sürdüren bölge trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları noktasında uyarıyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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