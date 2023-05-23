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Tokat, Samsun ve Ordu için sağanak yağış uyarısı

Tokat, Samsun ve Ordu için sağanak yağış uyarısı

Güncel Haberler

Tokat, Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Tokat, Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak, Tokat, Samsun'un doğusu ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

Samsun Ordu Güncel Haberler

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