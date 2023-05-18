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Tokat Pazar ilçesinde domates ve biber fidelerinin dikimi başladı

Tokat Pazar ilçesinde domates ve biber fidelerinin dikimi başladı

Güncel Haberler

Tokat'ın Pazar ilçesinde 5 bin 100 dekarlık alana domates ve biber fidesi dikimi gerçekleştiriliyor. Pazar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere teknik bilgi veriyor ve çalışmaları yakından takip ediyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde 5 bin 100 dekarlık alana domates ve biber fidesi dikimi gerçekleştiriliyor.

Pazar ilçesinde başlayan sebze fidelerinin dikiminde Pazar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere, verimin artırılması yönünde teknik bilgi veriyor.

İlçede 2023 yılı üretim sezonunda 4 bin dekar alanda domates, 1100 dekar alanda biber fidesi dikimi yapılıyor.

Tarla hazırlığı ve fide dikim çalışmalarını Pazar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yakından takip ediyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Tokat Güncel Haberler

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