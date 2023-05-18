Tokat Pazar ilçesinde domates ve biber fidelerinin dikimi başladı

Tokat'ın Pazar ilçesinde 5 bin 100 dekarlık alana domates ve biber fidesi dikimi gerçekleştiriliyor. Pazar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere teknik bilgi veriyor ve çalışmaları yakından takip ediyor.