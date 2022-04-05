Tokat merkezli 4 ilde "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Tokat merkezli 4 ilde "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat merkezli 4 ilde 'torbacı' operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Zile ilçesi ile Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10,80 gram bonzai, 58 gram esrar, 59 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 3 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tokat, Güncel, Haberler

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