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Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonet devrildi, 4 kişi yaralandı

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Zile-Alaca kara yolu Yapalak köyü yakınlarında meydana gelen kazada, kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yusuf Kapşak (24) idaresindeki 17 ACB 439 plakalı kamyonet, Zile- Alaca kara yolu Yapalak köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Nedim Yıldız, Yunus Kapşak (23) ve Emre Kapşak (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada araçta bulunanların, Emre Kapşak'ı askerlik görevini yapmak üzere Tokat'taki birliğine teslim etmek için kente geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Alaca Tokat Zile Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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