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Tokat'ın Zile ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

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İ.A. (49) yönetimindeki otomobil, Zile-Amasya kara yolu Yünlü köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A. (46), E.A. (27) ve A.A. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'tın Zile ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İ.A. (49) yönetimindeki 34 RG 6365 plakalı otomobil, Zile- Amasya kara yolu Yünlü köyü mevkisinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A. (46), E.A. (27) ve A.A. (19) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Devlet Hastanesi Trafik Kazaları Otomobil Amasya Güncel tokat Zile

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