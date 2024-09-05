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Tokat'ın Zile ilçesinde ayçiçeği yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

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Zile ilçesinde meydana gelen kazada, ayçiçeği yüklü tır devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde ayçiçeği yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Emre Değerli (27) idaresindeki 06 GB 5084 plakalı ayçiçeği yüklü tır, Zile-Çekerek kara yolu Ağcakeçeli köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı. Araç içinde sıkışan Değerli, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Değerli Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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