Tokat'ın yükseklerinde kar yağışı - Haberler

Tokat'ın yükseklerinde kar yağışı
Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
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TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, yaylaların bulunduğu bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Mayıs ayının son günlerinde yağan karla bölge kısa sürede beyaza büründü.
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel