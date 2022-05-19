Tokat'ın yükseklerinde kar yağışı - Haberler

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Tokat'ın yükseklerinde kar yağışı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
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Tokat'ın yükseklerinde kar yağışı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, yaylaların bulunduğu bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Mayıs ayının son günlerinde yağan karla bölge kısa sürede beyaza büründü.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Reşadiye, Tokat, kar, Güncel, Haberler

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