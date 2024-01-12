Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor

Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Başçiftlik ilçesinde iki gündür yüksek kesimlerde süren kar yağışı, sabah saatlerinde ilçe merkezinde de etkili etkili oldu.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaşırken, ilçe merkezinde yer yer 5 santimetreyi buldu.

İlçe merkezinde Belediye ekiplerince yollarda kar temizleme çalışması yapıldı.

Kar yağışı nedeniyle Başçiftlik- Niksar yolunda ulaşımda olumsuzluk bulunmuyor.