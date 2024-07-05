Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağanak ve dolu yağışı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından dolu yağışı da görüldü. Yaşanan yağışlar nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ve ekili araziler zarar gördü. İlçe merkezinde su taşkınları yaşandı ve elektrik kesintisi oldu. Belediye ekipleri su basan iş yerlerinde çalışma başlattı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanağın ardından dolu yağışı da görüldü.
Yaklaşık yarım saat süren ve yerleri beyaza bürüyen dolu yağışı nedeniyle araçlar ve evlerin çatıları ile ekili araziler zarar gördü, bazı evlerin camları kırıldı.
Sağanak, ilçe merkezinde su taşkınına yol açtı, pek çok ev ve iş yerini su bastı.
İlçede bir süre elektrik kesintisi de yaşandı.
Belediye ekipleri, caddelerde su basan iş yerlerinde çalışma başlattı.