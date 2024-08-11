Tokat'ın Turhal ilçesinde orman yangını söndürüldü
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çamlık köyünde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Çamlık köyündeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.