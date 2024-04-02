Tokat'ın Turhal ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Tokat'ın Turhal ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.
Kazımkarabekir Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, dün akşam iftardan sonra evden ayrıldı.
Yakınları, Koçer'den bir daha haber alamamaları üzerine polise kayıp ihbarında bulundu.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Koçer'in son olarak Sanayi Sitesi yakınlarında görüldüğünü tespit etti.
Aramalar sonucu Koçer'in cesedi Karasu Deresi'nde bulundu.
Yürüyüş yaparken dengesini kaybedip suya düştüğü değerlendirilen Koçer'in cesedi, incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna gönderildi.