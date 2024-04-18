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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 21.43'te merkez üssü olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, saat 21.43'te merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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