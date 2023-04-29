Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Reşadiye ilçesine bağlı İskefsür bölgesindeki 1400 rakımlı Bozçalı beldesinde etkili olan kar yağışı, yerleri beyaza bürüdü.

Belde sakinlerinden Kadir Kılıç, 29 Nisan'da yaz beklerken kış geldiğini belirterek, "Buralarda meşhur bir söz vardır, 'Akıl ermez İskefsür'ün işine. 3 ay yazı var onu da kat kışına' diyoruz. Eksi derecede hava sıcaklığı var şu anda." ifadelerini kullandı.