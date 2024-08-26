Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ot yangını: 2 dönüm alan zarar gördü
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Demircili beldesinde çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Demircili beldesi Bürüme mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.
Demircili, Baydarlı, Hasanşeyh beldeleri itfaiyeleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüle yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.