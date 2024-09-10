Tokat'ın Reşadiye ilçesinde örtü yangını: 20 dönüm alan zarar gördü
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Dolay köyünde çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü. Reşadiye ve Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Dolay köyünde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, Reşadiye ve Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.