Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik kazası: 6 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri polis memuru 6 kişi yaralandı. Olay yerine giden polis ekibi çevre güvenliğini aldığı sırada başka bir araç polis memuruna çarptı ve devrildi. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.