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Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi konak yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

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Karşıbağ Mahallesi'nde Niksar Belediyesine ait tadilat yapılan tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu alevler söndürüldü. Yangın sonucu tarihi konakta büyük çapta hasar meydana geldi. Tarihi konağın tadilatın ardından taziye evi gibi hizmetler için mahalle sakinlerinin kullanımına sunulmasının planlandığı öğrenildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tarihi konak, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Karşıbağ Mahallesi'nde Niksar Belediyesine ait tadilat yapılan tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu alevler söndürüldü.

Yangın sonucu tarihi konakta büyük çapta hasar meydana geldi.

Tarihi konağın tadilatın ardından taziye evi gibi hizmetler için mahalle sakinlerinin kullanımına sunulmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Niksar Tokat İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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