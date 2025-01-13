Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Hapisteki Anne Yüksel Güran'dan ilk suçlama!

Tokat'ın Niksar İlçesinde Samanlık Yangını

Tokat'ın Niksar İlçesinde Samanlık Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niksar ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Güvenli köyü Üst Mahallesi'nde Nazif Yurdaer'e ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samanlık yangını Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
img

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
img

MİT hain saldırının failini yakaladı
img

İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor

Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!

Son Dakika Haberleri

Ayşe Barım kimin, kimlerin menajeri? Konyaspor Fenerbahçe hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Ayşe Barım oyuncuları kimler (ID İLETİŞİM)? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 13-14 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Eyüp, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bihter filmi ne zaman, nerede,hangi konakta çekildi? Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 13-14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Alex de Souza kovuldu mu (Antalyaspor)? Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Fenerbahçe muhtemel 11'ler kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.