Tokat'ın Niksar İlçesinde Samanlık Yangını
Niksar ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
Güvenli köyü Üst Mahallesi'nde Nazif Yurdaer'e ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samanlık yangını Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel