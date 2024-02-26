Tokat'ın Niksar ilçesinde samanlık yangını
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir samanlık yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında samanlıkta maddi hasar oluştu ve yaklaşık 7,5 ton saman kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.
Ardıçlı köyünde bir çiftçiye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlıkta maddi hasar oluştu.
Samanlıkta bulunan yaklaşık 7,5 ton saman ise kullanılmaz hala geldi.