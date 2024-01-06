Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil dereye devrildi, 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil dereye devrildi ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
H.M idaresindeki 60 NC 410 plakalı otomobil, Niksar 50. Yıl Mahallesi hayvan pazarı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çanakçı Deresi'ne devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.Y ve K.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.