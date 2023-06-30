Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil çarpışması: 2 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.A'nın kullandığı hafif ticari araç ile R.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada Z.Ç. ve B.Ç. yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.