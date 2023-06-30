Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil çarpışması: 2 yaralı
Güncel Haberler
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.A'nın kullandığı hafif ticari araç ile R.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada Z.Ç. ve B.Ç. yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.A'nın kullandığı 60 AAE 795 plakalı hafif ticari araç, Ayvaz Mahallesi Hızır Sokak'ta R.Ç. idaresindeki 34 KYF 78 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Z.Ç. ve B.Ç. yaralandı.
Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel