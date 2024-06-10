TOKAT'ın Niksar ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyünde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. 40 dönümlük ormanda etkili olan yangına müdahale için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Ustahasan köyümüzde yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan yangını önlemeyle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz ve civar itfaiyelerimiz şu an olay yerinde. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yangını söndürmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

40 dönümlük alanda çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.