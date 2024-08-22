Tokat'ın Niksar ilçesinde orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü
Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde söndürülen orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Akpınar Mahallesi Ayazma Küme evleri mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.
Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda orman yangını söndürüldü.
Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.